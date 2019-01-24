助內銀優化資本！人行設永續債與央行票據互換工具

中國人民銀行公布，決定創設央行票據互換工具(Central Bank Bills Swap，CBS)，公開市場業務一級交易商，可以使用持有的合格銀行發行的永續債，從中國人民銀行換入央行票據，以此提高銀行永續債(含無固定期限資本債券)的流動性，支持銀行發行永續債補充資本。



早於1月17日，中國銀保監會批准中國銀行發行不超過400億元人民幣無固定期限資本債券，意味着首單商業銀行永續債獲監管放行。



銀保監會當時表示，這是中國商業銀行獲批發行的首單此類新的資本工具，有利於進一步充實資本，優化資本結構，擴大信貸投放空間，提升風險抵禦能力。同時也有利於豐富債券市場投資品種，滿足投資者多樣化需求。



此前，央行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿在接受採訪時表示，永續債是一種無固定期限或到期日為機構清算日、具有一定損失吸收能力、且可計入銀行其他一級資本的債券。商業銀行發行永續債，可通過債券市場實現資本補充，支持其資產擴張。



馬駿表示，當前形勢下補充銀行資本是促進經濟金融良性循環的重要着力點。盡快補充銀行資本，有助於發揮銀行資本的槓桿效應，提高銀行支援實體經濟的能力，緩解小微企業、民營企業融資難問題。與此同時，銀行抗風險能力增強、信貸擴張能力恢復，也有助於提振資本市場信心，尤其是對銀行股的信心。

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