樓價UPDATES︰業主急套現　寧願少賺離場

個別二手業主為求套現，寧賺少啲離場，東涌東環兩房海景戶，減價20萬元沽，原業主持貨約4年，連佣金及其他使費只近平手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●銅鑼灣海麗軒中層B室，兩房間隔，望海景，原開價820萬元，放盤3星期，獲區外上車客以700萬元承接，實用面積431方呎計，實用呎價16,241元，做價及呎價創屋苑同類型單位近一年新低。



●南區環角道33號洋房，實用面積約2,352方呎，三房兩套連三廳設計，另備花園，日前獲租客以100,000元承租，實用呎租約42.5元，業主在2010年11月，以約5,790萬元買入，現享租金回報率約2厘。



●鰂魚涌南豐新邨一月錄得5宗成交，全屬兩房單位，包括9座低層F室，實用面積391方呎，去年十月放盤，叫價740萬元，後減至700萬元，隨市況大幅回落再減價至638萬元，業主最終讓步以600萬元將單位易手，實用呎價15,345元，成交價回到1年前。



●北角美輪大廈低層H室，實用面積440方呎，三房間隔，獲區外換樓客以518萬元購入，實用呎價11,773元。



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九龍區

●長沙灣泓景臺2座中高層H室，兩房間隔，實用面積約464方呎，以800萬元放盤數個月後，議價後減價30萬元，區內客以約770萬元購入，實用呎價約16,595元。



●長沙灣宇晴軒1座低層D室，實用面積約451方呎，以710萬元放盤1日，外區客睇樓一次即以開價購入，做價創屋苑兩房單位約一年新低，實用呎價約15,743元。



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新界區

●東涌東環5A座低層9室，實用面積約482方呎，兩房連士多房間隔，享海景，原開價620萬元放售，經議價後減價20萬元或約3.2%，最後以600萬元獲承接，實用呎價約12,448元，原業主持貨約4年，帳面獲利約60.3萬元，若連同佣金及其他開支雜費，幾近平手離場。



●屯門慧豐園3座中層D室兩房戶，獲區內上車客購入，成交價495萬元，以實用面積487方呎計算，折合呎價10,164元稍低市價。



●屯門綠怡居5座中層B室，實用面積509方呎，兩房一廳設計，累減30萬元後，區內首置客以500萬元購入自用，實用呎價9,823元，屬市場價成交。



●沙田新城市廣場3期海桐閣中層A室，實用面積876方呎，3房連套房間隔，原本叫價1,600萬元，減150萬元，減幅逾9%，以1,450萬元沽出，實用呎價16,553元。



●沙田第一城本月暫錄約28宗成交，屋苑錄36座中層D室，實用面積307方呎，以490萬元沽出，實用呎價15,961元。



●沙田第一城22座低層C室，實用面積484方呎，三房兩廳間隔，放盤1個月，原開價630萬元，業主其後減價40萬元，減幅6.3%，以590萬元沽出，實用呎價12,190元。



●沙田第一城52座低層C室，實用面積304方呎，兩房一廳間隔，外望街景，放盤2個月，原開價480萬元，獲用家以440萬元承接，累減40萬元，減幅逾8%，實用呎價14,474元，屬市價。



●馬鞍山迎海．星灣御25座中層E室，實用面積497方呎，兩房連儲物房間隔，議價後售780萬元，實用呎價15,694元。



●馬鞍山海典灣2座中層A室，實用面積657方呎，三房一廳間隔，享海景，原開價1,220萬元，放盤9個月，以980萬元易手，累減240萬元，減幅近20%，實用面積呎價14,916元。



●馬鞍山新港城R座高層7室，實用面積337方呎，兩房一廳間隔，望園景，1個月前以600萬元放盤，最終獲用家以528萬元承接，累減72萬元，減幅12%，實用面積呎價15,668元。



●馬鞍山居屋富輝花園2座中層A室兩房戶，望山景，未補價第二市場開價290萬元，放盤僅1日，即加價10萬元，以300萬元易手，實用面積431方呎計，折合呎價6,961元。



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