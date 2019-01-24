AI鑽石鑑別工具拓商機

在線鑽石買賣市場發展，一直受到消費者對產品真偽的猜疑下，發展進度緩慢，如僅憑高分辨率的照片，根本很難作為鑽石的認證。外媒報道，瑞士鑽石諮詢公司diamond Pro就運用人工智能(AI)技術，開發全球首款AI鑽石鑑別工具Ringo，幫助鑽石買家，根據其對鑽石的認證、形狀、鑲嵌風格和貴金屬類型等規格，在購買前確定最佳選擇。



diamond Pro創始人Ira Weissman表示，該公司的鑽石專家團隊對Ringo進行了培訓，他們讓這個工具檢查了數萬顆鑽石的照片。現在消費者可以依靠人工智能為自己帶來最好的選擇。



市場調查顯示，珠寶電子商務市場約佔珠寶行業2,570億美元總規模的5%，這一份額預計到2020年將增長兩倍。亞洲增長尤其迅速，2011年至2014年的複合年增長率超過60%。



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