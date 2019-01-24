特朗普有知音？這位歐洲國家元首撐整頓世貿

外國傳媒報道，有歐洲國家元首撐美國總統特朗普！他就是荷蘭總理呂特(Mark Rutte)。



呂特在出席達沃斯經濟論壇時說：「美國人民已選擇了特朗普做總統，或許他將會連任...故我們需要與他一同辦事，我認為他擁有改變一些國際機構的機會，例如運作得不太好的世界貿易組織(WTO)，又或者歐美之間有很多方面都要解決...與其回想希拉妮或奧巴馬做總統，倒不如充分利用特朗普的任期及對國際機構的批評，某程度上更具價值。」



事實上，呂特亦非常敢言。去年特朗普談到歐美貿易情況時表示，不會用「好」來形容，但會說「要公平」。之後他又稱「如果商討有結果，將會是積極的好事，但即使沒有結果，也是積極的。」呂特就一邊冷笑，一邊直接插嘴說：「不是(NO)。」並繼續說：「那不是積極的，我們必須解決那些問題」。



此舉令特朗普有些狼狽，並尷尬地重複「那...那是積極的。」然後立即結束自己的發言，與呂特握手。

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