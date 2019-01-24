夜市UPDATES：美股三大指數上揚　道指漲34點

美股三大指數上揚，道指報24,610點，升34點或0.14%；標指報2,647點，升8點或0.32%；納指報7,075點，升49點或0.70%。



【23:03】市場繼續關注企業業績，惟未見大驚喜。美國1月Markit製造業PMI勝預期，刺激道指最多跌113點後探底反彈，目前跌56點，報24,519點；標指報2,638點，無升跌；晶片類股帶動納指漲幅擴大至逾0.5%，報7,063點。



晶片股Lam Research和德州儀器均公布了業績，晶片股集體上漲，Lam Research升1成；德州儀器則升4%，費城半導體指數漲幅擴大至4.65%。西部數據、英偉達、美光科技、恩智浦均升逾3%。



美國上周首次申領失業救濟人數意外減少1.3萬人，至19.9萬人，創1969年以來新低，這顯示政府陷入局部停擺，當地就業市場仍緊縮。



美國政府局部關門長達33天，參議院計劃就兩份相互矛盾的議案進行投票，以便為特朗普的邊境牆批准融資、並結束聯邦政府關門問題。市場預計，這兩項法案可能都會被否決。



港股期指夜市未受累，現報27,165點，升69點，高水44點。



歐洲央行按兵不動，維持利率不變，續承諾低息至夏天。行長德拉吉表示，經濟展望偏向下行，仍需要大規模刺激政策來維持通脹。



歐元兌美元V彈，目前近乎轉升，交投於1.1374水平。英股仍是個別發展，英股跌0.29%；德股升0.3%；法股升0.48%。



【22:36】個別企業業績欠佳加上憂慮中美貿易談判前景，美股早段個別發展，道指跌47點，至24,527點；標指跌1點，至2,637點；納指則升21點，至7,046點。



福特汽車去年第4季盈轉虧，要受累於退休金成本和其他開支，扣除一次性項目後每股賺30美仙，遜市場預期的32美仙。福特股價早段跌0.84%至8.27美元。



外電引述消息報道，蘋果公司(Apple Inc.)本周解僱了超過200名參與名為「Titan」的自動駕駛車項目的員工。Apple股價早段升0.26%至154.32美元。

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