聯手撐內銀！銀保監准保險機構投資永續債

內地傳媒報道，為支持商業銀行進一步充實資本、優化資本結構、擴大信貸投放空間、增強服務實體經濟和風險抵禦能力、豐富保險資金配置，銀保監會將允許保險機構，投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。



中國人民銀行較早前公布，決定創設央行票據互換工具(Central Bank Bills Swap，CBS)，公開市場業務一級交易商，可以使用持有的合格銀行發行的永續債，從中國人民銀行換入央行票據，以此提高銀行永續債(含無固定期限資本債券)的流動性，支持銀行發行永續債補充資本。



簡而言之，這舉措有利為銀行提供流動性支持，以便加大向實體經濟放貸力度。

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