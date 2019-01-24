印度新規勢衝擊外資電商　美國表達密切關注

外媒引述消息人士指，美國政府針對印度新推出的電子商務企業規定，向當地官員表達了密切關注，並指出新規或會影響亞馬遜等美國電商在印度的投資。



印度政府早前推出新法，要求網購平台不能銷售其有持股的關連公司產品，同時又禁止電商台與產品賣家簽訂獨家銷售協議，勢對美國電商企業造成衝擊。有業內人士更稱，事件成為兩國關係的暗流。



據了解，目前印度兩大電商平台分別為Flipkart及亞馬遜，其中，而Flipkart則為沃爾瑪的子公司；換言之，印度電商行業基本上是由美國企業把持，而這兩家企業近年亦積極入股當地的產品製造商。



但這樣的情況引起當地零售商的不滿，他們認為外國電商透過收購當地供應商、簽署獨家銷售協議等方法建立不公平競爭環境，並以低價銷售商品，打擊傳統零售商的生存空間。



報道又引述印度貿易部官員指出，早前有美國政府官員告訴印度當局，要保護沃爾瑪及Flipkart在該國的投資。然而由於印度總理莫迪正尋求今年5月大選中連任，有分析認為，他為了爭取當地數千萬小零售商和貿易商的支持，新規有很大可能貫徹落實。



印度軟件和服務業企業協會NASSCOM前副會長Prasanto Roy表示，政府應該提供穩定的政策來吸引投資，不能夠在缺乏諮詢的情況下改變政策。

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