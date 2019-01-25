古勝：中資券商股趁勢短炒

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股周四繼續得個悶字，全世界都係等緊下周中美第二輪貿易談判，簡直有少少農曆新年收爐前的感覺。事實上，恒指熊仔街貨連續幾日累積咗重貨，推上500點左右就已經可食盡相等於4,000張期指合約的熊證，但大戶就係唔郁手，比着往時都唔知食咗幾耐啦！



從另一角度睇，暫時亦未見到大跌誘因，好淡雙方全部企定定，恒指周四高低波幅得231點，主板成交801億元。



不過，悶市仍見有板塊跑出，其中最顯眼的就係中資券商股，中信證券(06030)、海通證券(06837)、廣發証券(01776)、中國銀河(06881)及HTSC(華泰證券)(06886)的升幅介乎1至3.4%不等。炒上理由有創科板方案獲批，帶起券商股氣氛；以及市場人士認為阿爺有機會在農曆新年前再放水，短期內或有一輪春節行情。



睇番滬綜指從本月初低位2,440點開展反彈，以周四收市價2,591點計，累升咗6.1%已唔算少。咁股市有水到行業又有炒作憧憬，券商股自然吸引資金押注。



策略上，可留意近期走勢唔錯的HTSC，只要短期在成交配合下升破及企穩14元，走勢應可更進一步，目標睇16元，止蝕13.4元。另外，中信證券股價早前升到15.78元遇阻回落，在15元整固一輪後已經跌唔落，但16元阻力唔細，可等候破位再作跟進，上望18元，止蝕位15元。



另外，大市無焦點，但從現時環球大勢看來，美國年內加息速度減慢的機會率愈來愈大。未來會唔會去到炒減息就未知，惟一眾高息股都不時有炒作，睇落資金欠缺出路下，繼續受捧機會高。大家不妨喺中電(00002)、港燈(02638)、粵海投資(00270)、煤氣(00003)及領展(00823)等揀選自己的心水股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

