黃國英：揀選概念股　迎5G新時代

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，恒指牛皮，強勢股主題卻很明顯，5G概念加高息股，組合建構就是如此簡單。拆局容易搵食難，因為期指近乎無得炒，強勢股要入市惟有高追，卻要擔心遲早摸頂中伏，弱勢股又無得買，無催化劑，純粹得個平字，但隨時中美傾唔掂數就先行破底。



強弱懸殊兩極化，是市場長期學習後的必然結果。所謂5G概念，表面是炒基建，深層意義應該是流動互聯網2.0，網絡提速造就無限應用可能。我們都親身經歷過流通互聯網1.0的變遷，智能手機的確徹底改變了人們的生活。



翻天覆地的變化中，既有創造，亦有破壞，所以股市指數才會升得少。由第一部iPhone推出起計，未計股息回報，恒指只不過升了兩成左右，但那些能夠受惠的公司，升幅是以十倍計。



受過教訓，到面對5G年代，自然對那些有波幅無升幅的周期股興趣不大。一邊是無限可能的寶箱，另一邊只是頂盡一百幾十蚊的安慰獎，潛在回報距離太大，當然要集中火力。



至於高息股則是肩負捍衞城池的責任，加上利率預期亦轉向有利。就算有信念，將全個組合押注5G概念，風險會太高，當年iPhone就正正是在海嘯之前推出，那些終極大贏家的確出現過一次股災，跌過幾成後再掉頭倍升。



用高息股搭配5G概念股，就可以平衡風險，較安心地去爭取回報。一攻一守，就令到夾在中間的周期股完全失去吸引力。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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