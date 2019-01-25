美上周原油庫存意外增近800萬桶　紐油靠穩

美國上周原油庫存意外增加，國際油價個別發展，紐約期油現報每桶52.84美元，升0.43%；布蘭特期油現報60.95美元，跌0.29%。



美國能源資訊署(EIA)公布，至1月18日當周，美國原油庫存增加797萬桶，預期減少75萬桶，前值減少268.3萬桶。



期內，美國庫欣地區原油庫存減少19萬桶，前值減少74.3萬桶；汽油庫存增加405萬桶，創單周歷史新高，預期增加300萬桶，前值增加750.3萬桶；精煉油庫存減少61.7萬桶，預期增加90萬桶，前值增加296.7萬桶。

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