郭家耀：移動消費盛行　利相關行業

正榮地產金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，有投行預計，內地網上零售將會繼續維持每年25%的增長，到2020年將會達到2萬億美元水平。內地城市人口稠密，單是超過100萬人口的城市便達156個，相對美國僅十個，令到兩地在運輸成本上出現明顯的差異。



中國物流企業亦成功打造流暢的物流網絡，每日運送超過1.4億個包裹，令到內地成為世界最大的電子商貿市場。不單如此，內地在移動支付、網上消費平台均有相當理想的配套，變相鼓勵消費者大舉將消費力轉移至電子商貿。



德勤日前發表最新的《2018年中國移動消費者調研》，調查中國消費者在電子產品的需求及使用習慣。德勤就消費者在電子產品的需求及使用習慣在16個國家作出調查，在中國就訪問了1,000人，調查發現去年中國的用家的手機持有率達96%，較全球平均水平90%為高。



德勤認為，中國用家使用智能手機需求強勁，與近年使用智能手機的成本降低有關。近年國產智能手機崛起，為消費者帶來經濟實惠的選擇，而中國電訊商亦不斷開放流量服務，令他們更能享受智能手機帶來的便利。



手機支付方面，中國用家在手機使用網上銀行轉帳的比率達91%，較全球平均水平的58%為高；而中國用家在手機進行網購的比率更高達96%，較全球平均水平的59%高出近四成。德勤指出，由於信用卡難以打入中國市場，更方便的手機支付方式在中國已逐漸取代銀行卡，成為主要的付款方式。手機支付成為內地主流，有助推動移動消費，令相關平台獲得極大流量，進一步鞏固領先地位。



正榮地產金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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