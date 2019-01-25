袁沛儀：美元調整　金價窄幅上落

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，英國脫歐前景略見轉機，保守黨內的疑歐派及工黨有意轉向同意草案及延遲脫歐日期。英鎊短線回穩，料反覆上試1.3260。歐洲央行周四議息，在全球通脹面臨下行壓力下，貨幣政策如市場預期不變。技術上，歐元一度貼近保力加通道底，估計短線先見回升，上試1.15。



缺乏新消息下，加上歐系貨幣靠穩，美元乏力再上，技術上美匯指數受制於50天線，料短線小幅下試95.7。新興貨幣藉勢回穩，其中土耳其里拉及南非蘭特本周升幅較為明顯，估計有望重返去年12月初高位5.1340及13.50。



股市走勢反覆，市場繼續觀望其去向，料避險貨幣暫時無大方向。技術上而言，美元兌日圓接近保力加通道頂，加上美元調整，料將下試107.80；美元兌瑞郎下試0.9860。



金價在1,280美元附近窄幅上落，限制澳元走勢。澳洲除了就業市場表現優於預期外，其他基本面均未見明顯改善，澳元受制於200天線，料下試0.70。紐元亦然，料重返0.6620。油價仍然未能突破55美元，料美元兌加元在1.3350附近膠着。

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