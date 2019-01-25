東方日報B2：證監第三季推新規　禁用股民信託資金抵券商債

消息指，香港證監會為加強保障證券行客戶資產，建議規定證券行在銀行開立客戶信託戶口時，必須先取得銀行書面確認函，列明沒「抵銷條款」，以防證券行出現問題時，有關信託戶口被銀行用作「抵債」等其他用途。該會正就確認函的草擬本諮詢意見，目標是在首季發通函通知券商有關規定，並擬在通函發出六個月後實施，即在第3季底前出台。



現時券商在收到客戶存入的款項，或因替客戶沽售股票而取得款項後，必須將款項存入券商在本港銀行開立的信託戶口。



據了解，證監會早前曾與業界會面，表示關注到部分小型券商與銀行之間的信託戶口設有「抵銷條款」(Set-Off Clause)。所謂「抵銷條款」，是指當債務人未能履行債務，貸方有權取得其資產以作抵銷。證監會擔心一旦證券行出現問題，有關信託戶口內資產會被銀行用作「抵債」等其他用途，這情況對保障客戶資產並不理想。



該會參考了現時海外主要市場，如英國、美國及新加坡的做法，三地均規定中介人在將客戶資金存入信託戶口前，須先向銀行取得確認信同意不設「抵銷條款」，因此考慮在本港引入相關做法。



此外，該會曾就有關建議向證券界及部分銀行諮詢意見，業界原則上同意信託戶口不應設「抵銷條款」，及應制訂標準化的確認函予銀行及券商重新再簽署。



消息指出，證監會近期已完成有關確認函的草擬文件，並就樣本內容進一步諮詢市場意見。該會建議確認函將列明信託戶口的目的、及信託戶口的資金不能用作抵銷等。



為確保上述規定能順利執行，該會建議的具體做法是，券商先在確認函填妥所需資料，再交予銀行簽署作確認。針對現有的信託戶口，該會建議在規定生效後，將有六個月的過渡期；至於新開的信託戶口，券商就必須在生效日或以後，先取得銀行已簽署的確認信，才可將客戶資金存入信託戶口。諮詢預期在2月結束，目標在今年第3季底前實施。



對於有關規定的推出時間表，證監會發言人並沒有作出評論。



另方面，證券界稱，現時大部分大中型經紀行與銀行就信託戶口的條款已不設「抵銷條款」，但小型經紀行仍然設有。由於小型券商欠缺資源，與銀行的「談判實力」有限，若由證監會代它們與銀行商討確認函的條款，可節省成本，故券商普遍贊成證監會建議，亦同意有關確認函樣本的內容。

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