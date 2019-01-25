金沙中國上季少賺11%　遭削目標價

證券界看淡澳門今年博彩業前景已為業界共識，但行業疲態卻已於去年第四季開始顯現。據金沙中國(01928)公布，根據美國公認會計原則，截至2018年底止第四季的收入淨額僅4.65億美元(約36.27億港元)，按年跌11%，季內總收益淨額為22.5億美元。



此外，該集團旗下多個娛樂場於第四季經調整物業的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)均錄得下跌。



公司管理層於財務報告內表示，貴賓直接轉碼業務的贏款率偏低，對EBITDA造成負面影響。全年計，公司總收益淨額86.7億美元，收入淨額19億美元。



其中，旗下的澳門百利宮娛樂場去年第四季收益按年跌8.5%至1.08億美元，百利宮和澳門金沙各自的經調整物業EBITDA分別按年下跌9.9%和5%，EBITDA利潤率亦分別下跌4.2和2.3個百分點。澳門威尼斯人和金沙城中心EBITDA利潤率分別下跌0.8和1.9個百分點，後者的經調整物業EBITDA更按年下跌4%。



財務方面，公司2018年第四季的經扣除資本化金額後的利息開支為1.38億美元，按年上升58.62%。



摩根士丹利發表報告認為，金沙中國第四季經調整後EBITDA為7.86億美元，遜於該行和市場預期，這主要因為公司毛利率按季和按年分別下跌45和83點子。該行指，同期中場收益和零售租金都有增長，可是毛利率錄得下跌，令人憂慮整個行業前景。



瑞信報告除指出金沙中國第四季業務未符預期外，亦提到金沙城中心的資產提升工程將於今年3月進行，料部分業務營運受影響達12至14個月，亦可能令公司股價受制，因該物業佔公司整體EBITDA約25%。該行調低金沙中國目標價逾3%至47.6元，維持「跑贏大市」投資評級。



該公司股價昨逆市下跌，最多曾挫近3%，收市仍跌0.28%，收35.55元。



另方面，新濠國際(00200)主席何猷龍接受外電訪問時預期，受貿戰影響，澳門今年整體博彩收入或只有中單位數增長。至於新濠影滙娛樂場的貴賓廳泥碼營運將於明年1月15日終止，有券商預期涉及45張貴賓賭枱重新調配至其他場地，他指公司會繼續優化運作。他又說，新濠影滙第二期待政府批准後便可動工，該項目投資額達14億美元。

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