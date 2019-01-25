憂澳博董事會巨變　大行叫沽

澳門旅遊娛樂股份(澳娛)主要股東澳門霍英東基金會與信德集團(00242)行政主席何超瓊等簽合作協議，強調雙方對澳娛及旗下澳博控股(00880)的參與度。德銀發表報告指，關注上述協議未提及澳博聯席主席梁安琪(四太)，擔心未來澳博董事會及管理層將出現巨變，維持該公司「沽售」的投資評級，12個月目標價6.5元。



根據信德周三(1月23日)的公告，上述訂約方現共同擁有澳娛約53.012%股份，各方持股分別為霍氏基金持26.576%、Lanceford持10.538%、信德持4.985%、Interdragon持10.796%，以及何超瓊本人持0.117%。現時澳娛持澳博約54%股權，而澳博所持博彩牌照將於明年3月到期。



德銀報告稱，梁安琪、以及被視為四太拍檔的行政總裁蘇樹輝及營運總裁吳志誠於澳博任期完結後，有可能不再被重選入董事會。該行認為，澳博與澳門政府商討重新競投賭牌事宜，其位於路氹的上葡京新賭場項目亦將於今年第四季開業，若此時管理層出現大變，或會構成營運風險。



根據公司年報資料，梁安琪持澳博8.62%股權，蘇樹輝和吳志誠分別持有3.33%及2.66%股權。



此外，Sanford C. Bernstein研究報告亦指出，該行一直關注澳博的企業管治及管理水平，即使達成協議，亦未能改變其對澳博的看法。由於澳博市場佔有率受壓，其在路氹開展業務亦較遲，令該公司經營環境仍然困難。

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