歐股收市：歐央行按兵不動　德國DAX漲58點

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報6,818點，跌23點或0.35%；法國CAC指數收報4,871點，升31點或0.65%；德國DAX指數收報11,130點，升58點或0.53%。



歐洲央行議息後分別維持基準利率及邊際貸款利率於零及0.25厘，負0.4厘存款利率亦不變，並承諾低息到至少今年夏天，以及把到期債券再投資，直至首次加息之後。



經濟數據方面，德國1月綜合採購經理人指數(PMI)初值為52.1，高於預期51.9；法國1月綜合PMI初值47.9，創2014年以來新低，遠低於預期值51。



個股方面，外媒報道，早前在日本被捕的高恩已辭去雷諾汽車(Renault)董事長及主席職務，雷諾股價收升1.55%。



英美資源集團(Anglo American)去年第四季銅產量當量升3%；其股價跌0.47%。



英國電訊公司Vodafone Group與同業O2合作開展5G網絡共享，前者股價全日跌3.5%。

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