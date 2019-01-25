李小加：中國需要投資協助　惟其他國家不感興趣

外媒報道，港交所(00388)行政總裁李小加出席達沃斯經濟論壇時表示，中國在金融海嘯時推出刺激經濟措施，協助世界經濟走出困境，但全球其他國家卻「不心存感激」。



2008年11月金融海嘯時期，中國宣布推出投資4萬億元人民幣的經濟刺激方案，以促進經濟增長，避免全球經濟急劇下行。不過，當中很大部分的資金被指浪費掉，導致壞帳趨增、鋼鐵產能過剩等問題。



李小加認為，現時內地政府正尋求方法，更好地投放資金，並指中國需要在投資上的協助。不過，他續稱，「其他夥伴不再有興趣了...他們開始抱怨道『我們不再喜歡你了。十年前，你挺身而出救市，但現在，我們要求分隔起來。』」



李小加沒有具體指出哪一國家「要求與中國分隔」，但報道指，這是非常明顯的暗示：美國正限制中國投資，並落實對2,500億美元的中國貨品加徵關稅。

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