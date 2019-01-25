索羅斯狂轟中國：對自由社會帶來「前所未有危機」

外媒報道，「國際大鱷」索羅斯在達沃斯經濟論壇發表年度演講時表示，新興市場對全球存在威脅，尤其提到中國，指由於執政黨掌握絕對權力，中國恐對「自由社會的存亡帶來前所未有的危機」。



索羅斯指，自由社會正面臨致命危機，因為機器學習和人工智能等高科技可以掌握在專制政權手中，從而對人民進行更嚴厲的監控。他續說，這問題在中國尤其危險，因為當地政府存在「個人資料中央數據庫」的概念，稱為「社會信用體系」，雖然目前並不存在，但科技發展將加速這個系統在未來出現。



索羅斯說，專制政權與高科技壟斷，可能會促成了很多監控手段，其對自由社會構成了致命的威脅。他續指：「中國不是世界上唯一的獨裁政權，但無疑是機器學習和人工智能方面最富有、最強大和最發達的。」

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