【市前重點睇】道指收跌22點　美匯升上96.6

●美匯指數升上96.6，港匯跌至7.846，離岸人民幣(CNH)企6.79，圓匯跌至109.5，歐元弱見1.130，英鎊升上1.31。金價報1,280美元。布油於61.0美元水平上落，紐油企53.2美元水平。道指期貨窄幅向上。



●美國政府部分停擺進入第34天。特朗普與民主黨提出的政府開門計劃均未獲參議院通過。據報，白宮正準備一份宣布進入國家緊急狀態的命令草案。



●美商務部長羅斯：與中國達成協議仍有很遠距離。 https://bit.ly/2HIhfVV

-美國財長姆紐欽指出，人民幣是中美貿易談判的重要內容之一，雙方取得了很大進展。



●道指收報24,553點，跌22點；標指收報2,642點，升3點；納指收報7,073點，升47點。 https://bit.ly/2S9doF6



●港股ADR指數收報27,230點，升110點。 https://bit.ly/2B1oGBw



●美國10年期國債孳息率跌2.52個點子，報2.7157厘。



●美國12月領先經濟指標跌0.1%。 https://bit.ly/2S7AUSX



●美國上周新申領失業救濟人數創49年新低。 https://bit.ly/2UejqSs



●紐約期油收報每桶53.13美元，升51美仙或0.97%；布蘭特期油收報每桶61.09美元，跌5美仙或0.08%。 https://bit.ly/2HxIJNC



-美國能源信息管理局預期，美國原油產量將連創新高直至2020年中，並且會維持每日1,400萬桶的產量水平直至2040年。

-中國上月沙特阿拉伯原油進口量創新高，但未從美國進口一滴原油。



●紐約期金收報每安士1,285.9美元，跌4.3美元或0.3%。 https://bit.ly/2HxYCUj



●英國富時100指數收報6,818點，跌23點；法國CAC指數收報4,871點，升31點；德國DAX指數收報11,130點，升58點。 https://bit.ly/2RgI6rC



●歐洲央行議息後分別維持基準利率及邊際貸款利率於零及0.25厘，負0.4厘存款利率亦不變，並承諾低息到至少今年夏天，以及把到期債券再投資，直至首次加息之後。 https://bit.ly/2HuDD4F



-歐洲央行行長德拉吉「放鴿」：歐元區仍需大規模刺激政策。 https://bit.ly/2Hu1t0D



●英國財政大臣夏文達拒絕舉行第二次脫歐公投，警告二次脫歐公投可能引發蘇格蘭獨立的另一次投票。

-亞洲市鎊匯升上1.3129；早前有報道指北愛爾蘭民主統一黨將支持退歐協議。



●日媒報道，美國和日本的貿易談判很可能延後至2月或以後才進行；中美貿易談判及美國政府局部停運，影響了美日談判展開。 https://bit.ly/2FLj9mI



●索羅斯狂轟中國：對自由社會帶來「前所未有危機」，另促美國對華貿易更強硬。 https://bit.ly/2S7mgev



●內媒報道，日前發改委開會通過國家油氣管網公司組建方案，已上報及等待批覆，有望今年上半年面世。



●中國證監會副主席方星海表示，未來6個月內將批准更多外資銀行控股在中國的合資證券公司；另外，或會在取消新股首日交易漲停板限制後，考慮改變首發上市的定價機制。



●中國央行創設央行票據互換工具，鼓勵銀行發行永續債補充資本。銀保監准保險機構投資永續債。 https://bit.ly/2B1xqI0



●證監新規，禁以股民信託資金抵券商債。 https://bit.ly/2Hvowbs



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【深度解構】別輕看中國經濟增長28年最差 為何難救？

https://bit.ly/2UcRP3R



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

