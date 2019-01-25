亞洲股市：日股漲逾百點　金融股升1%

美股個別發展，亞洲股市上升，日本央行在例行購債操作中維持各期限買入規模不變。日本日經225指數早段升158點或0.77%，報20,733點。



板塊方面，資訊技術股漲逾2%，能源股升1.9%，金融股升近1%，地產股升0.5%。個股方面，太陽誘電抽升5.5%，日本製鋼所及TDK齊漲3%，日產汽車升1.7%。



休閒服飾連鎖店迅銷升0.5%。公司與瑞典奧委會簽訂協議，將向參加2020年東京奧運會及殘奧會的瑞典國家隊選手及賽事相關人士提供隊服等服裝。



主要經互聯網銷售有機蔬菜及農產品等的Oisix Ra Daichi提升全年營業利潤預期22%；股價升0.6%。



工作金屬加工機械集聚製造商天田(Amada)升逾3%。麥格理將其評級由「跑輸大市」調升至「中性」。



首爾綜合指數升9點或0.46%，報2,154點。STX重工業抽升5.5%，樂天精密化學漲4%，三星電子升2.5%。



澳洲悉尼普通股指數升23點或0.39%，報5,953點。板塊方面，能源股升1%，地產股升0.9%，金融股升0.3%。個股中，新世紀資源升6%，Pinnacle投資管理升4%。



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