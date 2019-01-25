德拉吉任期內加息大門已關！歐元回升至1.131

去年12月歐洲央行行長德拉吉仍未全面下調經濟評估，將風險描述為「大體平衡」，但昨日(24日)他終於承認經濟增長風險「已經轉為下行」，暗示央行今年對於撤出寬鬆措施將更加謹慎。



德拉吉並表示，會上提出新一輪銀行長期融資操作(LTROs)議題，但沒有作出任何決定，這一舉措需要充足的貨幣政策理由。



歐元隔夜一度跌穿1.3關，兌美元低見1.1290；亞洲市最新企1.131水平。



德國1月份製造業採購經理指數(PMI)初值意外重陷收縮，外電引述經濟學家們指出，歐央行理事會愈來愈擔心歐元區出現新一輪疲軟。這證明了今年12月之前不太可能推行首次加息。



瑞典銀行SEB報告稱，歐洲央行的政策會議結果更趨鴿派，實際上已經關上了在德拉吉任期內加息的大門。歐央行很有可能在3月的政策會議上進一步調整聲明論調。現在市場關注的是央行關於進一步實施LTROs的最新意圖；並預計新一輪或將在今年中推出。



德拉吉的8年任期將在2019年10月結束，分析相信，他將致力確保離任前不會出現「幺娥子」，可以「全身而退」。隨着其任期結束進入倒計時，市場對於繼任人的預測層出不窮。潛在的候選人包括德國央行行長魏德曼、法國央行行長維勒魯瓦德加洛及芬蘭央行前行長利卡寧等人。



另方面，市場在觀望，於今年5月的歐洲議會選舉，以法、德為首的歐盟主義政黨能否保住多數優勢，這亦將對歐元匯率帶來影響。





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