運房局：一手私宅單位供應　未來4年續維持9.3萬伙

運輸及房屋局公布，截至2018年12月底，未來3至4年一手私人住宅單位數量續維持至9.3萬伙；其中已落成但仍未售出的單位數目為9,000伙，建築中的單位有7.4萬伙，已預售單位數目為1萬伙，已批出土地並可隨時動工的項目為2萬伙。



去年累計私人住宅施工量為1.84萬伙，按年增長1,400伙或8.23%。已落成量累計2.1萬伙，按年增長3,200伙或17.97%。



單計去年第4季，私人住宅施工量為2,000伙，按季增長200伙或11.11%，按年則跌5,700伙或74.02%。已落成量為8,300伙，按季增長1,900伙或29.68%，按年增長3,400伙或69.38%。

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