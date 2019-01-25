Starbucks打臉高盛　揚言中國擴張計劃繼續

隨着蘋果公司在今年初預警上季收入下挫後，高盛早前預告星巴克(Starbucks)將是下一家因中國經濟放緩而要發盈警的企業。



不過，Starbucks行政總裁Kevin Johnson表示，將持續長線經營中國業務。



全球零售集團總裁John Culver稱，公司在中國的擴張計劃仍繼續。2018年，星巴克在全球新開約2,100家店，其中中國地區新店接近600家。他對中國業務短期，中期和長期都充滿信心；計劃到2023年，將中國門店數擴張到6,000家，目前為3,684家。



周四美股收市後，星巴克發布上財季財報，按年計，營收升9%至66​​.3億美元，高於市場預期的64.9億美元。同店可比銷售漲4%，高於市場預計的3.2%。其中，美國地區可比銷售同比增4%，交易量持平上年；中國地區可比銷售增1%，交易量下滑2%。





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