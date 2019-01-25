【即市分析】遊戲獲批　騰訊春天已到？

據內媒報道指，內地已下發第4批遊戲版號，其中騰訊控股(00700)旗下兩款遊戲獲批，今早(25日)領漲大市，現升1.7%報336元，到底此消息能否帶動其股價進一步向上收復失地？



作為全球最大的遊戲市場，中國遊戲版號審批去年一度停止9個月，直至上月下旬終於傳出解禁的消息。沒有遊戲版號，意味不能在遊戲中透過道具購買獲得收入，只能單靠廣告收入。對於遊戲開發商而言，無疑會對盈利造成嚴重打擊。難怪作為行業龍頭的騰訊，去年在遊戲業務放緩的預期下，股價亦接連下挫。



不過，即使遊戲恢復審批，市場分析亦認為，在面對審批愈加嚴格下，獲批數目將較以往為少，玩家對現有遊戲感到疲乏，大型遊戲機熱銷盛況難再現，內地遊戲市場在2019年難實現爆發性增長。



今次為騰訊復批後首次獲得遊戲版號，相信「象徵」意義大於一切，短線有機會帶動股價進一步突破。睇番其上日其熊證最多新增及重貨區，均落在收回價350元至354.99元水平，在利好消息帶動下，此區域有機會成為好友下一個反攻目標。



值得一提的是，騰訊此前股價升勢已一定程度反映相關利好憧憬，中長線上升動力要視乎內地當局對行業管控的鬆緊而定。



【現曙光】騰訊獲批兩款遊戲 歐洲股價上揚

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