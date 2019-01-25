啟德商用地截標：新地、信置及長實入標　暫錄6標書

啟德舊機場跑道區首幅商用地於今日(25日)中午截標，地皮為第4C區5號地盤的臨海商業/酒店用地。據現場所見，新鴻基地產(00016)到場遞交標書，而信和置業(00083)、長實集團(01113)及遠東發展(00035)均表示獨資入標。



較早前已入標的財團尚包括鷹君集團(00041)及建灝地產；暫收6份標書。



遠東發展地產發展總監方文昌表示，是次獨資競投，以市場價入標。



上述地皮位處跑道區前排，享無遮擋維多利亞港海景，佔地約10.2萬方呎，可建總樓面約61.2萬方呎，當中至少約18.4萬方呎作酒店用途，每方呎成交樓面地價介乎1.35萬至1.55萬港元，估值約82億至95億元。建築物高度限制為主水平基準以上95米，須於2024年9月底前完工。



有關發展要滿足多項要求，政府建議發展商應向不同部門了解相關指引。

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