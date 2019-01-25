【專家樓評】李志成：新春後樓市才見真章

新盤銷情持續升溫，剛過去的周末一手市場錄得超過640宗成交，創44星期以來新高。



其中馬頭角Downtown 38上周六開售即日沽清首輪155伙，套現超過10億港元；屯門The Carmel於星期日推出首輪118伙，即日沽出108伙，佔可發售單位超過9成。



近日新盤多以低市價發售，帶動市場購買力湧現，大市氣氛出現回暖迹象。



市場最近亦出現三大利好因素，包括美國聯儲局預計會放慢加息步伐、中央政府正籌備措施，應對經濟下行壓力，加上中美貿易戰出現曙光，國務院副總理劉鶴很大機會於1月底訪美，展開經貿磋商。



市場憧憬貿易戰談判有成果，香港股市喘定回穩，有助提升市民及投資者入市信心。不過，樓市小陽春是否真的重現，還須看新春傳統淡季後，會否再出現置業人士爭相入市，令樓市成交量回升的局面。



香港置業行政總裁李志成



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