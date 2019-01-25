IMF警惕香港樓市急速調整　料今年GDP放緩至2.9%

國際貨幣基金組織(IMF)對香港住房市場回調發出預警；IMF稱，樓市於近數個月初步呈現回軟迹象，當局迄今仍適當地維持3管齊下的方法，包括增加房屋供應，以及維持嚴緊的宏觀審慎措施和需求管理措施，以維持金融穩定。



IMF預期，2019年香港經濟增長將放緩至2.9%，2018年估計為3.5%。同時指，香港的風險平衡已轉為下行。風險源自中美貿易摩擦進一步升溫、環球金融狀況收緊可能失序、中國內地經濟增長較預期慢，以及樓市急速調整。這些衝擊很可能互相關聯，一旦同時間發生，將會帶來更嚴重的影響。



長遠而言，人口老化可能會削弱香港的經濟增長和財政狀況。



港府指，注意到樓市有初步軟化迹象，IMF認為香港繼續以3管齊下的方式增加房屋供應，並維持嚴格的宏觀審慎措施和管理需求措施，以維護金融穩定是合適之舉。



金融管理局表示，認同IMF意見，宏觀審慎監管措施有助控制系統性風險，並且在有更多迹象顯示樓市周期轉勢之前應該繼續實施。



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