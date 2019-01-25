人民幣Hibor：隔夜息升至1.75厘　CNH及CNY齊企6.77

2019年01月25日 11:30
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (美聯社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.75厘，1星期至1個月拆息為2.5至2.84厘，2至12個月拆息報3至3.6厘。

    25/1/2019
    隔夜 1.75100厘
    1星期 2.50567厘
    2星期 2.57367厘
    1個月 2.84200厘
    2個月 3.00633厘
    3個月 3.17700厘
    6個月 3.36300厘
    12個月 3.60733厘

    24/1/2019
    隔夜 1.72800厘
    1星期 2.45867厘
    2星期 2.63800厘
    1個月 2.85000厘
    2個月 3.02867厘
    3個月 3.20667厘
    6個月 3.37667厘
    12個月 3.61700厘

    人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7997，回升至6.7746，最新報6.7780；在岸人民幣(CNY)亦由6.7941，升至6.7689，最新報6.7733。

    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm