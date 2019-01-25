【專家樓評】張翹楚：港人移居大灣區　解置業難困局

近日看到一美國顧問公司發表的全球樓價最難負擔城市報告，香港又榮登榜首，去年不吃不喝19.4年才買到樓，今年更要20.9年不吃不喝才買到樓。



雖然當中很多數字有爭議性，例如為何樓價中位數是716.9萬港元呢？是否將所有高端豪宅、屋苑與納米樓都混在一起取得的平均數呢？



又例如家庭年入息中位數34.3萬元，遠低於居屋兩人或以上家庭的68.4萬元的年入息上限。然而，這群家庭住戶又是否私樓的主要客戶群呢？



為何香港樓價特別難負擔，原因是無法為香港的住屋需求「排洪」。其他國家的居民，如紐約曼哈頓的市民覺得曼哈頓樓貴，可以到布魯克林區(Brooklyn)住，甚至移居新澤西州（New Jersey）。



香港的困局在於城市只有1,100平方公里，住宅用地不足7%，要解決住屋問題，落戶大灣區真的不是天方夜譚。



資深測量師張翹楚



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