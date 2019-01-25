【瑞通推介】騰訊反彈　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：隔晚美股個別發展，恒指過去3個交易日收市守住兩萬七關口，周五(25日)早段高開161點後，升幅曾擴大至逾400點，突破周一(21日)的即市高位27,323點，再創接近4個月以來的高位，支持參考10天線(26,950點)。



恒指好倉(牛證及認購權證)周四(24日)淨流出逾140萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,230萬元，反映投資者較認為後市短線有調整。



騰訊控股早前不利消息頻傳。國家網信辦公布，該公司所屬的新聞應用程序「天天快報」，播放低俗庸俗負面有害信息，此外，網信辦公布聯同有關部門發現騰訊的手遊「全民切水果」通過隱蔽執行、欺騙用戶點擊等方式訂購收費業務。



不過，周五早段該公司終於有遊戲獲批，股價反彈2%，觀察短線能否重返340元水平。以技術分析出發，該股由12月下旬約297元起步，回升至周一(21日)高位344.4元，周四(24日)即市低位正是此反彈浪黃金比率0.382的位置(約326元)，暫可視為剛進行健康調整。而該股的沽空比率由1月14日的40.5%，反覆回落至上日的9.8%，或反映投資者對其走勢看法較正面。周四其好倉淨流入逾3,500萬元，5日淨流入近6,100萬元，無論單日還是5日，亦是最多資金淨流入其好倉的相關資產；至於淡倉，周四淨流出950萬元，5日計淨流入逾1,400萬元。



報道指，香港交易所行政總裁李小加表示，希望將交易所交易債券添加到跨境股票互聯互通系統，並指基礎設施和技術現已準備好包括債券，但項目啟動時間取決於內地監管機構。周五早段該股升1%，上試周一即市高位245.4元，技術上亦升穿並嘗試企穩250天線(242.9元)。觀察資金流向，其好倉及淡倉周四均分別淨流入近150萬，5日計，好倉淨流入近1,100萬元，淡倉則淨流入近670萬元，反映當該股近日表現相對硬淨，投資者對其走勢看法開始分歧。



上交所創科板獲批，中資券商走高，當中剛公布去年少賺18%的中信證券周四升近2%後，周五早段再升近2%，創近半年高位，技術阻力觀察250天線(16.2元)。周四有近120萬元淨流入該股好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14倍。貼價、中短期沽證(14724)，行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿11.2倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿8.6倍。貼價、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿6倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿10.1倍。貼價、中年期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿6.2倍。



中信證券輕微價外、中年期購證(15684)，行使價16.7元，2019年7月到期，實際槓桿5.1倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.6倍。輕微價外、中短期沽證(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(63051)，收回價26,810點，槓桿比率33.9倍。N類熊證(66653)，收回價及行使價28,000點，槓桿比率42.9倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率15.2倍。熊證(63065)，收回價349.8元，槓桿比率21倍。



港交所牛證(61899)，收回價223.1元，槓桿比率10.6倍。熊證(57637)，收回價259.9元，槓桿比率10.3倍。



友邦牛證(60012)，收回價64.6元，槓桿比率13.4倍。熊證(59632)，收回價73元，槓桿比率10.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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