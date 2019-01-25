樓價UPDATES：藍天海岸本月終破蛋

東涌藍天海岸今月終破蛋，海景三房以逾千萬港元沽出，屬新高價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●大潭玫瑰園單號屋，實用面積3,314方呎，五房間隔，備有花園及天台，享開揚海景，以25萬元租出，實用呎租75.4元。



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新界區

●荃灣縉庭山2座高層D室，實用面積622方呎，兩房間隔，原叫價980萬元，多次降價至830萬元，最終議價後以815萬元成交，實用呎價13,103元。去年6月同類高層單位成交價945萬元，是次做價低逾13%。



●粉嶺牽晴間8座中層E室，實用面積385方呎，兩房間隔，以515萬元易手，實用呎價13,377元。



●沙田第一城36座低層D室，實用面積304方呎，以440萬元沽出，實用呎價14,474元。



●東涌藍天海岸1座高層D室，實用面積806方呎，三房間隔。原開價1,100萬元，經議價後減價20萬元或約1.8%，最後以1,080萬元沽出，實用呎價13,400元。



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