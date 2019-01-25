寬信用、穩經濟力度加大　人行「背書」銀行永續債

中國銀行(03988)發行400億人民幣永續債今日(周五)落地，在拉開銀行發行永續債大幕前夕，人民銀行宣布創設央行票據互換工具(CBS)，公開市場一級交易商可用永續債從人行換入央行票據。同時，銀保監會也將允許保險機構投資。



市場人士認為，央行「背書」銀行永續債，將有助認購意願，間接加大「寬信用」力度支持實體經濟，同時，也避免了過度投放貨幣資金帶來的負面影響。



中信證券固定收益研究主管明明稱，銀行永續債落地前夕創設CBS、放開險資限制，均提高永續債流動性。央行近期的一系列創新也說明，未來人行通過各種方式擴表成為一個重要的政策方向。



招商證券固收首席分析師尹睿哲稱，CBS的創設解決了永續債投資難以加槓桿的問題，也實現了央行與永續債發行主體的信用綁定。銀行永續債的利率料將顯著高於同期限央票，投資價值提升。質押銀行永續債可獲得MLF等低成本資金，一定程度上給予了一級交易商套利空間，短期對流動性影響「中性」。



前中國央行貨幣政策委員會委員黃益平認為，CBS相當於為永續債增信，降低了風險，等於央行以自己的信用支持銀行補充資本金。永續債可以為商業銀行補充資本金提供一個有效而且可持續的渠道，有助於豐富資本市場特別是債權市場的產品，並有望幫助改善資本市場定價與貨幣政策傳導機制。



中信建投債券分析師黃文濤等在報告中稱，此舉在於疏通貨幣政策傳導機制，緩解實體經濟特別是小微企業、民營企業融資難問題；CBS為「以券換券」，不涉及基礎貨幣吞吐，對當前較為充裕的銀行體系流動性影響中性



不過，有分析指，該類債券的發行將會增加今年債市的供給壓力，可能導致利率債波動加大；質押銀行永續債可獲得MLF等低成本資金，一定程度上給予了一級交易商套利空間。



此外，央行近期頻繁的工具創新，或預示未來政策方向將會是通過各種方式擴表。



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