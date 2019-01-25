【即市分析】人行持續放水　四大內銀點揀好？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內地持續放水，人行將今日(25日)進行第二階段降準0.5個百分點，料釋放約7,500億元人民幣。內銀股齊齊發力追落後，建設銀行(00939)、中國銀行(03988)及農業銀行(01288)各彈高逾1%；工商銀行(01398)更漲2%，現報5.96元，成交額暫已錄得近10億元。



另外，人行昨晚公布，為提高銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，決定創設央行票據互換工具(CBS)。花旗就此發表報告，認為此舉將可提升內銀發行永續債的興趣，同時可提升內銀股流動性覆蓋率及降低流動性風險、達到間接注入流動性效果，顯示人行增強信貸環境信心，緩解市場對內地債券市場憂慮。



事實上，招商銀行(03968)已為內銀業績揭序幕，去年多賺15%，且不良貸款率續跌，或反映行業因素未如市場預期般差，料內銀股仍有反彈空間。



四大內銀近期股價均由低位回升，其中農行走勢相對落後，至今仍受制於去年初延伸的大型降軌。而建行及中行正醞釀三頂突破，可待進一步破位再追；至於工行走勢初現突破，即市以一支大陽燭上破去年6月底至今的橫行上落區間阻力約5.9元水平，短線若能升穿6元阻力並企穩其上，反彈勢頭可持續，不妨吼位跟進，主要支持位在5.5元。

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