【午市重點睇】油價回升　道期向好

●亞洲市，美匯指數回至96.4水平；圓匯跌至109.75；歐元兌美元升至1.132；英鎊見1.311。港匯企7.846。在岸、離岸人民幣齊升至6.77。金價報1,282美元，布油及紐油分別升至61.8美元及53.8美元。道指期貨升約百點。



●中美下周華盛頓會晤前夕，恒生指數半日漲363點或1.34%，報27,483點，騰訊漲2.8%。http://bit.ly/2MuAYqK

-異動股：前海健康控股權易手，曾飆近6成。http://bit.ly/2RKRloO

-異動股：眾安在綫盈警，股價曾挫近8%。http://bit.ly/2ScWNk1

-聯想就6.75億美元可換股債申請上市。http://bit.ly/2sLuUBe



●【即市分析】

-遊戲獲批，騰訊春天已到？http://bit.ly/2FX5Ajj

-提早發新年財有妙法…http://bit.ly/2B5aWWv

-融創中國待破位再追。http://bit.ly/2B1yMCq



●【第三季實施】證監新規，禁以股民信託資金抵券商債。http://bit.ly/2Te6pYS



●A股快報：3大指數半日升0.4至0.6%。http://bit.ly/2FJIKwt



●亞洲股市：日股中段升約200點。http://bit.ly/2MBMa53



●運房局：一手私宅單位供應，未來4年續維持9.3萬伙。http://bit.ly/2FP9Hyw



●啟德商用地截標：鷹君及建灝地產入標，暫收9份。http://bit.ly/2B1sByr



●人民幣速遞：中間價跌139點，CNH企6.79。http://bit.ly/2RM4QVx

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.36厘。http://bit.ly/2UifGzj

-人民幣Hibor：隔夜息升至1.75厘，CNH及CNY齊企6.77。http://bit.ly/2FO0Ux0



●人行本周淨回籠5125億人民幣，近年最大單周新高。http://bit.ly/2U9iu1s



●港元拆息︰隔夜息升至0.29厘。http://bit.ly/2WiJSfd



●1月東京核心CPI升1.1%，2015年以來新高。http://bit.ly/2UiP7dl



●達沃斯論壇︰卡尼相信聯儲局難再加息，警告監管失敗風險。http://bit.ly/2UieSKN



●美國聲言切斷委內瑞拉馬杜羅政府所有財政來源。http://bit.ly/2MxhzFo



●德拉吉任期內加息大門已關！歐元回升至1.131。http://bit.ly/2RMF7Mw



●EIA：美國原油產量將連創新高直至2020年中。http://bit.ly/2G29nMt



●政府關門，摩通第2度下調美國首季經濟增長預測。http://bit.ly/2CEoIPG



●日媒：美日貿易談判料延遲至2月或以後。http://bit.ly/2WjlWZd



●車市寒冬！現代汽車8年以來首現季度虧損。http://bit.ly/2TbEsks



●Starbucks打臉高盛，揚言中國擴張計劃繼續。http://bit.ly/2DzcUjL



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