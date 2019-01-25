【高盛推介】資金傾向部署中移好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動近期表現向好，周四(24日)更曾升至近1年高位見82.45港元，收市升約1.3%。惟周五(25日)早段則見回吐。



中移開通雲南省首個5G試驗基站，市場憧憬5G業務加快推進，並有券商將該股列為內地電訊股首選，主要因為估值吸引兼派息或有驚喜，目標價104元。



觀察個股輪證資金流向，可見本周資金傾向部署好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約980萬元，而周四單日計則佔約720萬元，為當日第二多資金流入的個股相關資產。以牛證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中周四有約490萬元。



投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約7%，年期約兩個月的中移購證(14517)，行使價87.83元，2019年4月3日到期，實際槓桿18.6倍，為行使價82至90元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。



貼價的選擇則可留意價外幅度約5%，年期約3個月的中移購證(16751)，行使價85.93元，2019年4月23日到期，實際槓桿14.2倍，為類近條款產品中，槓桿最高及街貨最低的選擇。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(62260)，收回價77元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率12.9倍，為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。



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