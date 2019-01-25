新界入伙盤租務旺　1萬樓下多貨揀！

新界入伙盤月租1萬港元以下放盤續現。祥益黃文樂稱，屯門豐連入伙後，連錄租賃個案，單是該行已錄至少5宗。



其中2座一個低層A室，一房間隔，實用面積300方呎，月租1萬元，呎租約33.3元。



屋苑現有至少40個單位放租，其中2座高層G室，實用面積275方呎，開放式設計，月租叫價9,800元，呎租約35.6元。



另外，粉嶺囍逸不少租盤叫價都低於1萬元。美聯周志強稱，項目現有約50個租盤，其中一個1座中低層G室，實用面積238方呎，月租開價約9,500元，呎租約39.9元。



事實上，該盤1月亦錄同類平價租務個案，同座更低層同室單位，以9,000元租出，屬暫時最低月租成交，呎租約37.8元。



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