【即市分析】創維數碼有力再上

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：港股重現上升動力，恒指今早(周五)終於升到上27,500點樓上，資金買貨意欲大增，不過既然仍處身熊市，都係揀強勢且受惠國策股，買起來都較安心。



從基本面睇，內地經濟增長放緩，中央未來進一步推動內需消費可期，加上臨近春節有機會帶動家電股氣氛。家電股繼早前發改委表示即將推出促進家電和汽車消費的措施，部署推家電下鄉及汽車下鄉政策後，工信部之後亦稱將開展彩電「汰舊換優」活動，促超高清電視消費，預計2022年4K電視用戶將達到2億部。



創維數碼(00751)日前公布，旗下附屬創維數字(000810.SZ)發盈喜，預期截至去年12月底止年度盈利介乎2.75億至3.6億元人民幣，按年增長約191%至281%，主要受惠集團市場規模及主營業務收入增長，以及實施成本優化，毛利率提升等，相信消息可刺激股價進一步向上。走勢上，創維數碼股價自年初至今累升約50%，雖然MACD牛叉持續，惟9日RSI高見89，走勢利好，值得逢低吸納，上望3元，止蝕位2.1元。

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