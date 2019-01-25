【M18推薦】港交所有勢突破　吼位追Call

東方產經專欄作家Handsome哥：港股連續兩日於兩萬七水平靠穩後，今早(25日)進一步突破，恒指成功升穿上月高位阻力27,260點，高位曾見27,527點。與投資氣氛息息相關的香港交易所(00388)，股價亦向好，現升1%報242.6元。



摩根士丹利日前報告指，香港股市交易額維持強勁，倘中港股市步入佳境，料港交所亦會跟隨反彈，預期其未來股價30日內跑贏大市，發生此概率為70%至80%，目標價290元，評級「增持」。



資金流方面，截至昨日止5個交易日，其牛證及認購證合共淨流入近1,100萬元，反映有投資者正積極部署好倉。港交所月初下試100日線展開反彈，即市高位曾穿250日線(242.8元)，若能企穩其上，反彈勢頭可持續。若認為其股價可進一步向上，可留意港交摩通購(27748)，行使價250.2元，實際槓桿9倍，今年6月到期。

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