【即市分析】眾安在綫逢彈減磅

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：互聯網保險公司眾安在綫(06060)日前發盈警後，資金今日(周五)立即先沽為敬，於大市擺脫悶局升逾3百點下，該股即市報25.4元，逆市跌6.4%。



該公司預計，截至去年底止全年淨虧損增加不少於75%，而2017年度虧損為9.96億元，意味有機會連續兩年錄得虧損，料後市難有運行。因為從近月資金持續向公用股或高息率靠攏；另邊廂兩隻未盈利的大型新經濟股小米集團(01810)及美團點評(03690)，上市後股價持續走下坡，已可見市場的風險胃納正在縮小，資金傾向嚴選績優及穩健個股，欠缺佳績支持的眾安，短期內實難回勇。



走勢上，眾安於2017年9月底上市時，正處港股牛市，股價曾盛極一時，於該年10月一度炒至97.8元高位，較招股價59.7元高出逾6成。惟隨後股價持續向下，一浪低於一浪之勢至今未改，難言何處是底，上方20周線為主要阻力所在，投資者宜逢反彈減磅。

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