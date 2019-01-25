積金FUN享：4個常見的投資禁忌

社交媒體近日掀起「10年挑戰」的熱潮，從積金局的基金表現平台中可以發現，有300個強積金基金（包括不同基金等級）符合資格參與這項挑戰。若和十年前比較，絕大部分強積金基金錄得正回報，超過80個基金甚至錄得一倍或以上的累積回報，增長最高更達233.5%。



在這10年，全球金融市場不無風浪，只有按自己的投資部署，持守紀律，才能讓自己的退休儲蓄增值。趁2019年第1篇文章，提醒大家小心4個常見的投資禁忌。



受情緒主導。強積金是自己的財富，市況的起與跌或多或少都會掀動情緒，加上每月都會有不少談及強積金升跌的報道，計劃成員的情緒難免隨之波動。但大家必須要記住，強積金是一項長線投資，橫跨多個經濟周期，所以只要時刻記住自己的投資目標，適時按個人需要調整投資組合，就可讓資產增值。



捕捉市場。即使是資深投資者，都會因「捕捉市場」而犯錯。市場自有調整，如「捕捉市場」便很容易在錯誤的時間做錯誤的決定，例如在跌市時全數將強積金資產轉至低風險基金，或在升市時全數投資於高風險基金，這樣很有機會導致高買低賣。



事實上，強積金運用「平均成本法」投資，透過周而復始的定期、定額供款，某程度上能減輕投資成本，計劃成員實毋須因一時的市況起跌而貿然轉換。



單一投資類別。妥善地分散投資是一個健康而長遠的投資策略。無疑在過去十年，股票基金的表現較佳，但切忌全數投資於一類基金。計劃成員應按自己的人生階段、可承受風險水平、基金的風險程度或投資地緣為分散投資的原則。



只着眼高回報。計劃成員有時只着眼基金回報，卻忽略基金的表現確實難以預測。事實證明，過去有一些高風險基金每月回報的最高及最低波幅動輒達百分之十或以上。



另外，強積金基金開支比率在過去十年一直向下調整，積金局亦致力以不同措施降低基金收費。故此，與其只着眼難以預測的基金回報，精明的投資者不如以較能掌握及穩定的基金收費作為投資參考。



新年伊始，正好是時候檢視個人強積金投資組合，然後每季度或每半年檢視一次。當然更理想的做法是花時間了解心儀的基金特性和投資目標，讓自己的退休儲蓄穩步增長！



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