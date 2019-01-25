【即市分析】內險股有起色　弱勢國壽謀翻身？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：在本月底中美貿易戰談判前夕，港股上升動力轉強，一些沉靜多時的板塊都開始起動，好似內險股就係其中一個值得留意的板塊。



從基本面睇，中國早前公布去年國內生產總值數據雖符合預期，但估計年內經濟增速點都要放緩，故資金普遍預期阿爺年內將會持續放水及放鬆幣策，以降低經濟大幅滑落危機，最新就有人行公布的間相優化內銀資本措施，決定創設央行票據互換工具(Central Bank Bills Swap，CBS)。今日投資者見當局出手撐市，再加上人民幣貶值速度或無早前估計咁勁，兩地股市都發力向上。



在上述多個利好因素刺激下，A股近期反彈勢頭明顯，內險股投資收益亦自然受惠，淨係睇隻一向難炒的中國人壽(02628)股價自月初都開始愈升愈有，就知道板塊有起色啦，大家都不妨望多兩眼哪！走勢上，國壽股價一旦以大成交突破250線19.8元，料可引發新一輪買盤追貨，有貨在手可安坐順風車。

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