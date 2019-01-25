神級基金經理：美國債務危機達臨界點　關注5大「雷區」

外國傳媒報道，現年逾60歲、於2017年9月宣布向投資者「回水」，從而避過2018年投資風險年的美國避險基金Baupost Group創辦人Seth Klarman最新警告，十分關注美國接下來的金融危機，以及政府和社會張力，呼籲投資者勿盲目樂觀。



他本周在給予投資者的22頁周年信中，提出了對經濟、民主、社會的最大擔憂，尤其是共和黨的特大捐助者直言反對總統特朗普。



他又透露，其管理的320億美元對沖基金在2018年勉強收支平衡，回報下跌不足1%。以下是他2019年5大關注點：



●私募股權是2018年過度擴張

他指出，過去10年，受惠經濟復甦及低息，私募股權集資額去年創紀錄，投資者回報有機會達雙位數。惟隨着經濟增長放緩及去年聯儲局加息4次，該些投資已過度了。



●全球「爭奪」領導力

去年是「強人政治」的一年，全球主要領導人都展現了強悍一面，對投資者而言不是好事，因政治市更難預測。



●主權債可能是下次金融危機「種子」

全球主權債務日益增多，例如美國、意大利、法國、加拿大，也可以成為下次金融危機的導火線。他特別提到，美國債務無可避免地已到達「臨界點」，很令人懷疑一旦聯儲局持續加息，債務能否承受得到。



●社會動盪危機

他警告，社會動盪使企業長期規劃變得更困難。不斷的抗議、騷亂、關閉，以及不斷升級的社會緊張局勢，令社會不能如常運作。再者，國家債務龐大，而這些債務並沒有給社會民眾帶來任何明顯的好處，更令社會動盪趨激。



●算法交易影響市場

近年股市「閃崩」都是受程式交易影響，投資者不會知道那些程式會在甚麼條件下掟貨，之後又會大幅反彈，形成每次股市大跌都像是買入良機，已令投資者忽略股票價值。



回看他於2017年底時開始看淡，並於該今年底前向投資者「回水」，退返一部分資金。該基金逾40%資產是現金或等同現金類別的資產。2017年是Baupost Group自1982年成立以來，第3次以看不到金融市場有足夠的投資機會為由「回水」，之前分別是2010年和2013年。



或許香港投資者對Klarman的名字感到陌生，他是全球最受尊敬的投資者之一，在外國與「國際大鱷」索羅斯、達利奧、保爾遜等齊名，但為人較低調。他在35年的投資生涯中，僅3年錄得虧損，有傳媒將他與「股神」巴菲特比較。

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