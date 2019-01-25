【fb直播】淡倉挾夠　慎防逆轉？問問阮子曦！

騰訊控股(00700)遊戲獲批，股價重上340元！大摩認為內地遊戲審批數目增加，對騰訊而言屬正面，不過去年8月大型裂口340元至355元唔易補，現價追唔過？



企鵝仔帶動港股衝破悶局，突破27,500點，熊證殺得七七八八，加上下周中美貿易會談，好倉先食胡，睇定先算？



人民銀行創設央行票據互換工具(CBS)，支援銀行發行永續債補充資本，內銀股受捧，工商銀行(01398)迫近6元關口！其他內銀可望追上？



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