【小陽春效應？】二手樓價指數按周升0.26%

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL報170.64點，按周上升0.26%。而大型屋苑領先指數CCL Mass報171.49點，按周亦升0.30%。至於CCL(中小型單位)報170.19點，按周升0.28%。CCL(大型單位)報172.84點，按周升0.19%。上述4項指數上周跌幅同樣開始收窄，今周則齊升，為相隔25周再次出現，樓價短期內有望回穩。



分區指數方面，港島CCL_Mass報178.92點，連跌兩周後升彈，按周升1.61%，升幅為30周最大。九龍CCL_Mass報166.65點，按周升0.06%，則結束3周連跌局面。而新界東CCL_Mass報180.25點，按周升0.25%。至於新界西CCL_Mass報154.02點，連跌3周共3.46%。



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