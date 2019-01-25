美股道期漲158點　歐股早段續揚

美股道指期貨最新升158點，歐洲股市早段同樣向好，英國富時100指數升0.15%，報6,829點；德國DAX指數升1.11%，報11,253點；法國CAC指數升0.69%，報4,905點。



歐洲央行於周四(24日)維持利率不變，該行行長德拉吉同時警告，地緣政治因素、保護主義崛起、新興市場的脆弱以及金融市場波動都存在不確定性。



汽車股及相關設份做好，福士汽車升2.93%；戴姆勒升1.73%；輪胎生產商德國馬牌(Continental)升1.95%；雷諾(Renault)升2.95%；汽車零件生產商Valeo升2.91%。



瑞典電信設備製造商愛立信((Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson)該公司季度銷售額按年增長10%，其股價升1.78%。



瑞士香水Givaudan生產商2018年度淨利潤下跌7.91%；其股價挫3.71%。



【16:06】歐股主要指數高開，英國富時100指高開0.2%，報6,832點；德國DAX指高開0.9%，報11,234點；法國CAC指數高開0.5%，報4,895點。



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