【市後重點睇】人民幣續揚　道期漲百點

美匯指數企96.4水平，圓匯跌至109.8，港匯企7.846。美國財長指中美就人民幣談判取得很大進展；人民幣強勢，CNY升至6.76；CNH企6.77；金價報1,282美元。布油及紐油齊漲逾1%，分別漲至61.6及53.7美元。道指期貨升134點。



●市後重點：

17:00 德國1月IFO商業景氣指數

21:30 美國12月耐用品訂單初值

23:00 美國12月新屋銷售月率



●恒生指數收漲448點，報27,569點；單周升478點，4周累漲2,000點。http://bit.ly/2MuAYqK



-合和上月提出私有化，近日獲長實增持。http://bit.ly/2sJBl7F

-【即市分析】創維數碼有力再上。http://bit.ly/2UjL0hb



●【大師午間教路】熊市技術反彈，勿輕易追貨。http://bit.ly/2FPzQxa



●【股匯攻略】騰訊港交所只宜短炒。http://bit.ly/2Tdg6Xz



●A股快報：滬綜指全日升10點，內險股突出。http://bit.ly/2FJIKwt



●歐股全線高開，德股升近1%。http://bit.ly/2HsRngt



●亞洲股市：日股按周升107點，日產彈逾2%。http://bit.ly/2MBMa53



●神級基金經理：美國債務危機達臨界點，關注5大「雷區」。http://bit.ly/2S5Ew7R



●去年中國自俄進口原油急增兩成，佔比15.5%。http://bit.ly/2Hv6So1



●寬信用、穩經濟力度加大，人行「背書」銀行永續債。http://bit.ly/2Wa4gPI



●商務部：續對美歐進口乙二醇及二甘醇單丁醚徵反傾銷稅。http://bit.ly/2MvfMki



●中國去年第4季智能手機出貨量跌11%，華為市佔率28%續領先。http://bit.ly/2G3NLPR



●香港一手私宅單位供應，未來4年續維持9.3萬伙。http://bit.ly/2FP9Hyw

-張聖典指政府要每年達1.8萬伙目標問題不大http://bit.ly/2RchZ50



●新界入伙盤租務旺，1萬樓下多貨揀！http://bit.ly/2FNJWiq



●北角柏蔚山車位售420萬，料創同區一手新高。http://bit.ly/2CGXkkg



●二手樓價指數按周升0.26%。http://bit.ly/2WdBMVv

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