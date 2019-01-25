【多圖】筲箕灣形薈入伙　現樓及會所全面睇！

新鴻基地產(00016)筲箕灣形薈已屆現樓，早前開放住客會所及現樓示範單位予傳媒參觀。



新地策劃總監伍則堅表示，形薈是新地近年最大規模的舊契重建項目，樓盤可遠眺柏架山的翠綠山景，同時將水和綠色植物等大自然元素融入樓盤設計，由外至內昇華屋苑設施，發揮出延長居所的意念，營造健康時尚的生活環境。



新地代理助理總經理譚錫湛稱，形薈有約60伙待售，將以更新價單及招標形式推售該批單位，售價將參考同系港島樓盤及根據市場反應而定價。



形薈的會所設計由日本著名型格設計師山際純平操刀，以健康生活為主題，創造城市中的綠洲。會所融入水和綠色植物等自然元素，增添清新活力。



住客會所設有25米室外泳池及20米室內泳池，室內部分更設有恒溫系統，讓住客一年四季都可享受暢泳樂趣；另有空中消閒吧、提供完善廚具設備的宴會廳及露天燒烤設施，讓住客可多元化款待親朋好友，歡度時光。



此外，健身室內有約30部不同種類的健身器材，還有動感單車房，迎合追求時尚健康生活的住戶。



另方面，該盤早前開放4個現樓示範單位，戶型由一房至四房戶。當中的第1A座頂層連天台泳池四房戶，實用面積1,245方呎，另設897方呎天台，單位可遠眺維港及鯉魚門一帶海景。

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