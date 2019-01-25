樓價UPDATES：新盤帶動麗港城二手交投

最近觀塘新盤銷情理想，帶動鄰近二手氣氛向好，指標屋苑茶果嶺麗港城1月錄約14宗成交，最新有三房單位以870萬港元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島7座高層G室，實用面積742方呎，三房連套房間隔，叫價1,500萬元，減價75萬元，以1,425萬元連租約易手，實用呎價19,205元。



●西半山采文軒低層A室，實用面積431方呎，一房間隔，成交月租2.3萬元，實用呎租53.4元。



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九龍區



●九龍塘畢架山花園5座低層A室，實用面積1,039方呎，三房連套房間隔，減價200萬元，以1,480萬元連車位易手，實用呎價14,244元。



●茶果嶺麗港城34座中層D室，實用面積687方呎，三房間隔，以870萬元沽出，實用呎價12,664元。



●將軍澳藍塘傲8座中高層F室，實用面積405方呎，一房間隔，減租1,800元，成交月租1.5萬元，實用呎租37元。



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新界區



●青衣灝景灣2座高層E室成交，實用面積658方呎，三房連套房間隔，去年8月放盤叫價1,200萬元，減至1,050萬元售出，實用呎價15,957元。



●青衣盈翠半島12座低層D室，實用面積653方呎，三房連套房間隔，減價20萬元或約1.8%，以1,080萬元沽出，實用呎價16,539元。



●沙田帝堡城1座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，以765萬元易手，實用呎價13,985元。



●馬鞍山海典灣2座中層A室，實用面積657方呎，三房連套房間隔，減價70萬元，以980萬元易手，實用呎價14,916元。



●大圍金獅花園2期金安閣中層1室，實用面積306方呎，兩房兩廳間隔，原叫價490萬元，減價20萬或約4%，以470萬元沽出，實用呎價15,359元。



●元朗YOHO Town第8座高層E室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價650萬元，議價至646萬元售出，實用呎價15,308元。



●天水圍嘉湖山莊1座低層F室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價445萬元，實用呎價10,091元。



●屯門卓爾居6座高層E室，實用面積535方呎，兩房間隔，以698萬元易手，實用呎價13,047元。



●粉嶺蔚翠花園5座低層G室，實用面積716方呎，三房連套房間隔，減價124萬元，以656萬元獲承接，減幅近16%，實用呎價9,162元。

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