【今日破位表】火鍋旺季　頤海升勢沒法擋

美股全線靠穩，帶動恒指高開161點至27,282點後，日內升幅逐漸擴大，終以全日高位27,569點收市，升448點，成交額增至1,064億元，打破多日牛皮悶局。即市創52周新高的股份(主板及創板)有19隻，股價創52周新低的股份有46隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



大市回勇下，強勢板塊再度落鑊，據指華為近日已發布首款5G晶片，並將下月再發布首款5G手機，再次引起市場關注，相關股份再獲資金炒作。中國鐵塔(00788)漲勢持續並創上市新高，而中國電信(00728)及京信通信(02342)齊創52周新高。



另外，內地火鍋店海底撈的供應商頤海國際(01579)再度破頂，其股價表現於過去一年相當亮麗，期內懶理大市高低起伏，自2018年初起一直保持明顯升勢，至今未改，今日再創下23.2元的上市新高。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

