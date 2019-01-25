樓價高引發家庭債務膨脹　大行看淡澳元

外國傳媒報道，澳元匯價疲弱，除了是受到全球經濟增長放緩，以及中美貿易戰影響外，澳洲樓價高昂引發債務膨脹，亦令當地貨幣前景添憂。



澳元為2018年表現最差的發達國家主要貨幣，而今年以來弱勢持續，主要受到家庭負債升至近紀錄新高影響，令當地央行有減息救經濟的壓力。



事實上，當地家庭負債佔收入比率已由1990年代的67%，火箭式上衝至1.89倍，主因是利率偏低及銀行批貸「鬆手」。在政府干預銀行貸款後，該比率由2018年第3季有所回落，但較1977年以來的平均值仍升近倍，令市場關注一旦樓市下滑對經濟的影響。去年當地樓價已累跌約4.8%。



由於上述憂慮，澳元已連跌5季，去年全年挫9.7%，於今年1月3日更跟隨日圓崩跌，曾跌見67.41美仙，為2009年3月金融海嘯以來最殘，目前則處於70.98美仙水平。



「澳元大淡友」滙豐預期，澳元兌美元有42%機會於年底見66美仙，即仍有大約7%下跌空間；相比一年前，機率僅14%。該行的理據是當地債務飆升，以及澳元債息與美國債息差距擴大，令資金轉買美債的誘因增加。



另外，荷蘭合作銀行則估計，澳元兌美元會跌見68美仙，即澳元兌5.3港元左右。該行指出，澳洲央行過去幾年已關注樓市泡沫，目前已停止了加息，下一次或是減息，預期減息力度或高達1厘，以便紓緩債務壓力。值得留意的是，該國利率目前已處於歷史新低的1.5厘。



雖然滙豐及荷合銀行均看淡澳元，惟市場亦有看好的意見，並估計澳元兌美元年底會升上74美仙。其中，摩根士丹利表示，澳元兌美元在今年第2季有機會跌至67美元，主因是市場估計央行未來12個月內減息機會約50%，令澳元短期內有下跌空間；不過，年底時或回升至71美仙水平。

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